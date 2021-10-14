روكز: ثمة ثوابت ممنوع التنازل عنها

غرد النائب شامل روكز عبر حسابه على "تويتر": "ثمة ثوابت ممنوع البحث فيها أو التنازل عنها:- أولاً، تمتين مسار الحقيقة والعدالة من دون اي اعتبار سياسي ولا خطوط حمر ولا حماية او حصانة لأي شخص- ثانياً، ترسيخ مبدأ فصل السلطات ورفض تسييس المسار القضائي، واستمرار التحقيق وفق القانون من دون استنسابية".- ثالثاً، حصر التحقيق بجريمة مرفأ بيروت بالاطار القضائي والقانوني ورفض منطق التهديد بالشوارع المتواجهة بما يهدد الوضع الأمني، ونبذ الاستعراضات الشعبوية، وعدم تحويل ملف تفجير العاصمة الى شعارات طائفية أو حزبية أو مناطقية."