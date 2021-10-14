عون التقى نولاند.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بحضور سفيرة أميركا في لبنان ووفد مرافق وعرض معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.