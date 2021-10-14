لبنان

لا إستقرار بسعر ربطة الخبز؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2021 | 03:32
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شغل ارتفاع سعر ربطة الخبر في لبنان بال اللبنانيين، فأمس حددت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز حجم كبير في الفرن بـ 6500 ليرة وفي المتجر بـ7000 ليرة، وحددت سعر ربطة الخبز حجم صغير في الفرن بـ4500 ليرة وفي المتجر بـ5000 ليرة لبنانية.

وأشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، في اتصال مع "لبنان 24" الى أن "السبب الأساسي لهذا الارتفاع هو رفع الدعم كليا عن المازوت، فالمطاحن تشتريه وفق سعر الصرف في السوق الموازية، ناهيك عن كلفة النقل وتشغيل المولدات الكهربائية والمواد التي تدخل في صناعة وتغليف الربطة".

وأكد أن "سعر الربطة مدروس بشكل دقيق وفق جدول أسعار موجود في وزارة الاقتصاد"، مضيفا أنه سيتم القيام بدراسة معمقة قبل اصدار أي تسعيرة جديد.

وعن احتمال وصول سعر الربطة الى 10 الاف ليرة، إكتفى بالاجابة أن "سعرها متحرك وفق سعر الصرف".

وطمأن المواطنين الى أن "القمح متوفر في البلد، وهو السلعة الوحيدة المدعومة من قبل مصرف لبنان".

المصدر: لبنان 24

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