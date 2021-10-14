لليوم الثاني الجيش قبالة حالات.. هذا ما يجري (صور)

تستمر وحدات من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر وبمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها لليوم الثاني بحثاً عن مفقودين كانا على متن طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر قبالة حالات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/H6TGEhAKOD
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2021
تستمر وحدات من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر وبمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها لليوم الثاني بحثاً عن مفقودين كانا على متن طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر قبالة حالات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/H6TGEhAKOD