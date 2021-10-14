لليوم الثاني الجيش قبالة حالات.. هذا ما يجري (صور)

أعلنت قيادة الجيس عبر تويتر ان وحدات من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر وبمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تواصل عملياتها لليوم الثاني بحثاً عن مفقودين كانا على متن طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر قبالة حالات.

تستمر وحدات من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر وبمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها لليوم الثاني بحثاً عن مفقودين كانا على متن طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني سقطت في البحر قبالة حالات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/H6TGEhAKOD — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2021