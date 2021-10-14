القرم التقى مسؤولين من البنك الدولي: تشديد على الإصلاحات

استقبل وزير الاتصالات المهندس جوني القرم وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة خليل دنقزلي، حيث جرى البحث في الخطط والمشاريع التي توليها الوزارة أهمية.كما اجتمع الوزير القرم، بمسؤولين من البنك الدولي، وتم البحث في سبل التعاون.وشدد المجتمعون على "أهمية الإصلاحات وتسهيل عمل البنك الدولي في لبنان".