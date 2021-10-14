الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة







على رغم كل الجهود المبذولة لا تزال منطقة الطيونة تشهد توترات متفرقة، فيما يعمل الجيش على تطويق المنطقة ونشر عناصره عند المفارق، ويعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها.



وفي التفاصيل، أنه منذ أعلن "حزب الله" وحركة "أمل" انهما سينفذان وققة احتجاجية على أداء القاضي البيطار، ومنذ اللحظات الاولى لانطلاق الوقفة، انطلقت الاشتباكات وظهر الخطر الأمني الى واجهة الاشكاليات اللبنانية.





ح. م



م.ع.ص



ر. ز



م.ز



م. ز الذي توفي خلال الاعتصام.



كذلك، توفيت السيدة م.م.ف في منزلها في الطيونة بعد إصابتها برصاصة في رأسها.



وعُلم عن سقوط 40 جريحا حتى الان. وفي آخر المعلومات، أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط 6 قتلى خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الطيونة - بدارو. وعُلم أن من بين القتلى:ح. مم.ع.صر. زم.زم. ز الذي توفي خلال الاعتصام.كذلك، توفيت السيدة م.م.ف في منزلها في الطيونة بعد إصابتها برصاصة في رأسها.وعُلم عن سقوط 40 جريحا حتى الان.





وأظهرت مقاطع الفيديو، دخول مجموعة من الافراد الى أحد المباني والعمل على تكسير الواجهات ورشق المباني بالحجارة.



وعلى الفور توجه الجيش الى مكان الحادث وفرض طوقاً أمنياً في حين عملت عناصر الصليب الأحمر على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة.



وفي وقت لاحق أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اطلاق قذائف صاروخية B7، بشكل كثيف في مكان الاشتباكات.



وأعلن الجيش في بيان له أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم". وكانت الاشتباكات قد إنطلقت في منطقة الطيونة، حيث كان عناصر من "حزب الله" وحركة "أمل" يتجمعون استعداداً للتوجه الى منطقة العدلية للاعتصام أمام قصر العدل، رفضاً لما يعتبرونه تسييساً من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ.وأظهرت مقاطع الفيديو، دخول مجموعة من الافراد الى أحد المباني والعمل على تكسير الواجهات ورشق المباني بالحجارة.وعلى الفور توجه الجيش الى مكان الحادث وفرض طوقاً أمنياً في حين عملت عناصر الصليب الأحمر على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة.وفي وقت لاحق أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اطلاق قذائف صاروخية B7، بشكل كثيف في مكان الاشتباكات.وأعلن الجيش في بيان له أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".

كما قال الجيش ان و"حداته المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع".

وأفاد مندوب "لبنان 24" عن ان الأوضاع في منطقة الطيونة وفرن الشباك تتأرجح ما بين الهدوء وعودة اطلاق النار، اذ ان الاشتباكات المسلحة تغيب لفترة ومن ثم تعود الى الواجهة.



وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة عن سقوط قتلين و20 جريحا حتى اللحظة.



كما سارع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى محاولة تبريد النفوس عبر دعوتهما الى تحكيم صوت العقل:



رئيس الجمهورية

أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الاحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء الى المنطقة.



رئيس الحكومة

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الجميع الى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.وهو تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي ادى الى وقوع اصابات.كما تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها .

وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي لبحث الوضع.

وصدر عن حزب الله وحركة أمل بيان مشترك جاء فيه: