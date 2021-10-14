لبنان

صورة تفطر القلوب.. اطفال في ممر المدرسة خوفاً من الرصاص

Lebanon 24
14-10-2021 | 04:50
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها لطلاب مدرسة الفرير فرن الشباك، في ممر الصفوف في المدرسة، نتيجة اطلاق الرصاص الذي عمّ المنطقة تزامناً مع التظاهرات.
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الجيش

مدرسة

اطلاق نار

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