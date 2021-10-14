صورة تفطر القلوب.. اطفال في ممر المدرسة خوفاً من الرصاص

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها لطلاب مدرسة الفرير فرن الشباك، في ممر الصفوف في المدرسة، نتيجة اطلاق الرصاص الذي عمّ المنطقة تزامناً مع التظاهرات.