الجيش: سوف نقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات

أعلنت قيادة الجيش أن "وحداتها المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع.