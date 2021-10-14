وزير المالية وقّع قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور

وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 1/11/2021 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.