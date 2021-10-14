لبنان

وزير المالية وقّع قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:27
A-
A+
Doc-P-874948-637698113505397906.jpg
Doc-P-874948-637698113505397906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 1/11/2021 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله وزير العمل عن الأجور والرواتب
lebanon 24
14/10/2021 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نؤكد العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة
lebanon 24
14/10/2021 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تبنّي تصحيح الرواتب يعني تبنّي التضخم: زيادة الأجور... المستحيلة؟
lebanon 24
14/10/2021 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عاملو المستشفيات الحكومية: لتصحيح الرواتب
lebanon 24
14/10/2021 13:50:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رواتب

أجور

ضرائب

وزير المال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:55 | 2021-10-14
04:00 | 2021-10-14
05:23 | 2021-10-14
06:38 | 2021-10-14
06:30 | 2021-10-14
06:27 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website