لبنان

عراجي: البلد بخطر كبير

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:31
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"المطلوب التعقل والحكمة. البلد بخطر كبير الكل مطالب بالتهدئة وإلا الهيكل سيقع على الجميع".
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