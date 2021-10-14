لبنان

وزارة الصحة: على جميع المستشفيات استقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقة الوزارة

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:38
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أعلنت وزارة الصحة العامة، أن على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، استقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقة الوزارة.
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