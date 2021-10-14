لبنان

الراعي التقى باسيل: حرية التعبير مقدسة ولكن لا يمكن أن يفرض أحد رأيه فرضا على الآخرين

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:53
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي عرض مع البطريرك الراعي التطورات الاخيرة في البلاد، لا سيما ما يتعلق بشأن التحقيق في تفجير مرفأ بيروت وكان تأكيد على ضرورة إبعاد الامر عن التجاذبات والتدخلات السياسية والطائفية وعلى وجوب مراعاة الاصول والقوانين في هذا الشأن.

كما تطرق البحث الى موضوع مشاركة اللبنانيين المنتشرين في العملية الانتخابية عبر ممثلين عنهم وهذا حق لهم ويعزز انتماءهم الى وطنهم الام.

وتعليقا على ما جرى اليوم من تحركات في بيروت، اعتبر باسيل ان "حرية التعبير عن الرأي مقدسة ونحن نحترمها ولكن لا يمكن أن يفرض أحد رأيه فرضا على الآخرين".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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