بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو

أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط 7 قتلى خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الطيونة - بدارو. وعُلم أن من بين القتلى:

ح. ج. ن

ح.م. ص. م

م.ز

ع. ب. ا

ر. ح.ز

م.ال

كذلك، توفيت السيدة م.م.ف في منزلها في الطيونة بعد إصابتها برصاصة في رأسها.