لبنان

هل ينعقد المجلس الاعلى للدفاع؟

Lebanon 24
14-10-2021 | 06:12
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أفاد مندوب "لبنان 24" انه متابعة لأحداث الطيونة تجري في هذه الأثناء مشاورات  مكثفة بين المعنيين لعقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدفاع.
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