إحتجاجات تزامنا مع اشتباكات الطيونة... إليكم الطرقات المقطوعة

قطع محتجون بعض الطرقات في مناطق لبنانية، إحتجاجا على الاشتباكات التي تدور في الطيونة.

فأقدم متظاهرون على إقفال الطريق عند جسر جلالا - شتورا بالاتجاهين.

كذلك، قام محتجون بقطع طريق عام الشويفات قرب كسر زعيتر.

وقُطعت طريق الكولا تحت الجسر بالاتجاهين.