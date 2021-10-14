قبلان: على مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى انتشال لبنان من فتنة البيطار وطوابير الأميريكان

أصدر المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

"كل دم وفتنة وتهديد للسلم الأهلي وفلتان أمني وقع اليوم على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأمريكية والقاضي طارق البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلا عن طوابير الإرهاب الأمريكي. والفتنة بدأت بالقاضي البيطار ويجب إقالته فورا، وكمين القتل البارد في الطيونة خطير جدا ودلالته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف. وعلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى انتشال لبنان من فتنة البيطار وطوابير الأمريكان قبل خراب البلد".