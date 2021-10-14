لبنان

بعد إشتباكات الطيونة قرار لوزارة التربية بشأن فتح المدارس أو إقفالها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-10-2021 | 06:50
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة  التربية والتعليم العالي، أنه بعد التأكيدات والتطمينات الأمنية التي تلقتها الوزارة مساء أمس، كان القرار بالإعلان بأن اليوم هو يوم عمل عادي في المدارس.
ولكن بمتابعة للأوضاع الأمنية الطارئة اليوم، نأمل من كل إدارة مدرسة في منطقة بيروت، تقرير  الفتح أو الإقفال وفقا لمقتضيات هذه الظروف.
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