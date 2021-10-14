لبنان

الرئيس ميقاتي وصل الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع في الطيونة (صور)

Lebanon 24
14-10-2021 | 06:59
A-
A+
Doc-P-874982-637698175761825581.jpg
Doc-P-874982-637698175761825581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع في الطيونة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
Image
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الجيش حامي الحمى وهذا ما تجّلى اليوم
lebanon 24
14/10/2021 16:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية
lebanon 24
14/10/2021 16:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة امكانية العودة الطوعية للاجئين السوريين
lebanon 24
14/10/2021 16:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يستقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية
lebanon 24
14/10/2021 16:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أخبار عاجلة

ميقاتي

غرفة العمليات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2021-10-14
04:00 | 2021-10-14
07:07 | 2021-10-14
06:52 | 2021-10-14
08:08 | 2021-10-14
07:10 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website