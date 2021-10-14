الرئيس ميقاتي وصل الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع في الطيونة (صور)

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع في الطيونة مع قائد الجيش العماد جوزاف عون.