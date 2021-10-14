لبنان

وزير الداخلية: السلم الأهلي ليس للتلاعب

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:15
A-
A+
Doc-P-874993-637698179991923980.jpg
Doc-P-874993-637698179991923980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أن "مجلس الأمن المركزي شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو أقدس الأقداس".
 
وأكد المولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الامن المركزي أن "التظاهرة التي كانت تحضر كانت نخبوية، والجريمة التي حصلت هي بعمليات القنص التي أصابت الرؤوس".
 
وقال إن "حتى الآن هناك 5 قتلى و16 جريحاً"، وأشار إلى أنه "تم إطلاق 4 قذائف "b7" في الهواء".
 
وشدد المولوي على ان "تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد"، وأضاف: "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".
 
وتابع: "سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لان تفلته ليس من مصلحة أحد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2021-10-14
04:00 | 2021-10-14
07:07 | 2021-10-14
06:52 | 2021-10-14
08:08 | 2021-10-14
07:10 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website