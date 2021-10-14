وزير الداخلية: السلم الأهلي ليس للتلاعب

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أن "مجلس الأمن المركزي شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو أقدس الأقداس".

وأكد المولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الامن المركزي أن "التظاهرة التي كانت تحضر كانت نخبوية، والجريمة التي حصلت هي بعمليات القنص التي أصابت الرؤوس".

وقال إن "حتى الآن هناك 5 قتلى و16 جريحاً"، وأشار إلى أنه " تم إطلاق 4 قذائف "b7" في الهواء". وشدد المولوي على ان "تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد"، وأضاف: "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".



وتابع: "سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لان تفلته ليس من مصلحة أحد".