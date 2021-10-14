ميقاتي استقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي ، في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية .