كورونا لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 632271.

كذلك، سُجلت 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت الاجمالي إلى 8406.