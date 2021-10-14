عون خلال قسم اليمين لاعضاء مجلس القضاء الأعلى: لعدم التجاوب مع أي ضغوط

اقسم الأعضاء الخمسة الجدد في مجلس القضاء الأعلى ظهر اليوم في قصر بعبدا، اليمين امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.وتوالى على أداء القسم، القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، حيث ادوا القسم الاتي: "اقسم بالله بان أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل امانة وإخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".بعدها، اجتمع الرئيس عون مع الأعضاء الجدد في مجلس القضاء الأعلى، في حضور الوزير خوري والقاضي عبود، وتمنى لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، مشددا على "دور مجلس القضاء الأعلى في عمل السلطة القضائية المستقلة، وعلى ضرورة عدم التجاوب مع أي ضغوط يمكن ان يتعرضوا لها، وان يكون أعضاء المجلس فريق عمل موحدا ومتضامنا".وتحدث وزير العدل فركز على "أهمية انتظام العمل في مجلس القضاء الاعلى وعلى مبدأ فصل السلطات".وتلاه القاضي عبود الذي شكر الرئيس عون على "الاهتمام الذي يوليه للجسم القضائي"، منوها ب"كفاءة الأعضاء الجدد وخبرتهم"، وشدد على "أهمية استقلالية السلطة القضائية القادرة على معالجة أي خلل".