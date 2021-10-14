لبنان

بو حبيب استقبل المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:43
A-
A+
Doc-P-875004-637698198947788567.jpg
Doc-P-875004-637698198947788567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين  فيليبو غراندي في زيارة تعارف  وكان بحث في مسألة النزوح السوري ومعاناة  المجتمعات المضيفة ، وأكد غراندي على استمرار معالجة هذا الملف .

مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه نظيره الايراني: نتمنى نجاح المفاوضات التي تخوضها إيران مع السعودية
lebanon 24
14/10/2021 16:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها
lebanon 24
14/10/2021 16:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بو حبيب: دبلوماسيتنا تساعد في تعزيز علاقاتنا مع العالم العربي ولا يمكن أن نتخلّى عنه لا للشرق ولا للغرب
lebanon 24
14/10/2021 16:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين

عبدالله بو حبيب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2021-10-14
04:00 | 2021-10-14
07:07 | 2021-10-14
06:52 | 2021-10-14
08:08 | 2021-10-14
07:10 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website