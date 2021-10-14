بو حبيب استقبل المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في زيارة تعارف وكان بحث في مسألة النزوح السوري ومعاناة المجتمعات المضيفة ، وأكد غراندي على استمرار معالجة هذا الملف .