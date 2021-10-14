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لبنان
بو حبيب استقبل المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين
Lebanon 24
14-10-2021
|
07:43
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في زيارة تعارف وكان بحث في مسألة النزوح السوري ومعاناة المجتمعات المضيفة ، وأكد غراندي على استمرار معالجة هذا الملف .
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المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين
عبدالله بو حبيب
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