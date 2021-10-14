لبنان

وزير الأشغال عرض مع سفير ماليزيا مشاريع حيوية

Lebanon 24
14-10-2021 | 08:05
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم، في مكتبه في الوزارة، سفير ماليزيا آزري مات ياكوب، في زيارة بروتوكولية، وتم خلال اللقاء عرض المشاريع التي توليها الوزارة أهمية. وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة ، لا سيما ما يتعلق ببعض التجهيزات الملحة لمطار رفيق الحريري الدولي كآلات الكشف أي السكانر والرداردات وجرار الحقائب وأمور أخرى.

وتطرق الوزير حميه الى إمكان تأسيس بنى تحتية حديثة لسكك الحديد ضمن معايير وتقنيات مبتكرة، كربط سكة للحديد من بيروت الى الحدود السورية مرورا بالبقاع، وامكان انشاء خط سكة للحديد من بيروت الى بقية المناطق اللبنانية (الناقورة - طرابلس). وانشاء مرفأ جاف في منطقة رياق بهدف استثماره في مجال الحبوب. وطلب من السفير ياكوب المساعدة في مشروع النقل العام لما له من أهمية على كامل الأراضي اللبنانية.

أبدى سفير ماليزيا استعداده لنقل كل ما عرضه الوزير حميه الى المسؤولين في بلاده لوضع الدراسات والحلول التي تناسب لبنان في هذا المجال، ليعود مجددا لوضع الوزير بصورة ما تم اتخاذه من قرارات حكومة ماليزيا بهذا الشأن.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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