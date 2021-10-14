لبنان

فريد الخازن: الجيش مُطالب بضرب بيد من حديد

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:52
A-
A+
Doc-P-875011-637698207783561282.jpg
Doc-P-875011-637698207783561282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق النائب فريد هيكل الخازن على احداث الطيونة وغرّد عبر حسابه على تويتر ‏قائلا: 

"الجيش مُطالب بضرب بيد من حديد لأي مطلق للنار ولأي سلاح ظاهر."
مواضيع ذات صلة
الهدوء الحذر يسود الطيونة وآليات الجيش تتقدم إلى داخل الأحياء السكنية في عين الرمانة والشياح
lebanon 24
14/10/2021 16:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الجيش حامي الحمى وهذا ما تجّلى اليوم
lebanon 24
14/10/2021 16:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تكليف مخابرات الجيش بالتحقيق بأحداث الطيونة
lebanon 24
14/10/2021 16:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
​ الطيونة والرصاص... والجيش يحضن الأطفال (صورة)
lebanon 24
14/10/2021 16:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فريد الخازن

الجيش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:33 | 2021-10-14
04:00 | 2021-10-14
07:07 | 2021-10-14
06:52 | 2021-10-14
08:08 | 2021-10-14
07:10 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website