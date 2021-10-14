لبنان

دريان: ما تشهده بيروت مرفوض ومدان والبلد يحتاج الى وقفة وطنية جامعة لإنقاذه

Lebanon 24
14-10-2021 | 08:24
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 دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، "قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة الى ضبط الوضع وإيقاف الاشتباكات التي تحصل في منطقة الطيونة".

واكد ان "ما تشهده بيروت مرفوض ومدان والاعتداء على الناس وإزهاق أرواحهم وانزال الإضرار بممتلكاتهم يزيد من مآسيهم، ويعمق الجراح بدلا من بلسمتها".

وطالب الحكومة اللبنانية بـ"عقد اجتماع عاجل وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا بالسوء".

واكد ان "البلد يمر بمرحلة خطيرة تحتاج الى وقفة وطنية جامعة للبنانيين جميعا دون استثناء، من اجل إنقاذ لبنان، والقضاء على الفتنة والتركيز على وحدة الموقف اللبناني لمواجهة المخاطر الداهمة التي تتهدد لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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