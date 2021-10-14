لبنان

الاتحاد الأوروبي: نحتفظ بآلية العقوبات ذات الصلة بأزمة لبنان

Lebanon 24
14-10-2021 | 08:28
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علق الاتحاد الأوروبي على الاشتباكات الدائرة في العاصمة بيروت، مؤكداً أنه يراقب عن كثب ما يجري في لبنان، داعياً إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسمه، بيتر ستانو: "نحتفظ بآلية العقوبات ذات الصلة بأزمة لبنان ويمكن تفعيلها".

من جهتها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، عن قلقها من أحداث العنف التي تشهدها بيروت.

وكتبت فرونتسكا على حسابها في تويتر: "أعرب عن قلقي من أحداث العنف التي تشهدها بيروت اليوم. في هذا المنعطف، من المهم ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عودة الهدوء وحماية المواطنين".
المصدر: العربية

لبنان

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