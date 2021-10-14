حميه تابع والحسن التحقيقات بشان حادثة سقوط طائرة التدريب

تابع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبله، بشأن حادثة سقوط طائرة التدريب التابعة للنادي اللبناني.وأعطى حميه توجيهاته للحسن، وطلب البقاء على الجهوزية والمتابعة، لمعرفة ملابسات الحادث .