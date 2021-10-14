لبنان

أبو الغيط: ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى تجنب الفتنة ولغة التحريض

Lebanon 24
14-10-2021 | 08:59
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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الشعب اللبناني إلى ضبط النفس وحذر من انزلاق الأوضاع إلى منحنى خطير في أعقاب أحداث منطقة الطيونة.

وقال أبو الغيط في بيان: "ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتبارات حزبية أو طائفية ضيقة، ونحذر من الفتنة وانزلاق الأوضاع إلى منحى خطير".
المصدر: سبوتنيك

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