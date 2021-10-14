حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة: 6 قتلى و32 جريحا في احداث الطيونة

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، وفي حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان بلغ حتى الآن ستة وعدد الجرحى 32 شخصا من بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في المستشفيات المحيطة: الساحل والزهراء وبهمن وجبل لبنان واوتيل ديو والرسول الاعظم وسان جورج.