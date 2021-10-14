لبنان

الشيخ حسن: على المسؤولين المبادرة إلى لجم الفوضى وحل كل الإشكالات والخلافات بالحوار

Lebanon 24
14-10-2021 | 09:15
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 أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز السابق الشيخ نعيم حسن، عن "بالغ الأسف لما تشهده بعض أحياء العاصمة بيروت من أحداث مدانة ومرفوضة"، محذرا من "جر اللبنانيين ولبنان إليها من جديد بأي شكل من الأشكال".

وأكد الشيخ حسن في تصريح "الدور الأساس للجيش والقوى الأمنية في إعادة فرض الهدوء وتطبيق الأمن وحماية المواطنين"، مشددا في الوقت نفسه على "الدور الرسمي المنوط بالمسؤولين بضرورة أن يبادروا كل من موقعه إلى لجم الفوضى، وحل كل الإشكالات والخلافات والتباينات بالحوار وضمن أطر المؤسسات الدستورية وحدها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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