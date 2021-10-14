الدفاع المدني: سحب 4 جثث ونقل 9 مصابين إلى المستشفيات

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ١٠:٠٠ ولغاية الساعة ١٥:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٠/١٤ على نقل تسعة مصابين واربع جثث الى مستشفيات المنطقة واخلاء عدد كبير من المواطنين جراء التوترات الامنية في الطيونة.