الخارجية المصرية: ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

تعليقا على ما جرى من اشتباكات مسلّحة في الطيونة وضواحيها، أعلنت الخارجية المصرية أن "على السلطات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في إدارة الدولة وحل الأزمة واستعادة الاستقرار. كما دعت "كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس".