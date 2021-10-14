لبنان

الخارجية المصرية: ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

Lebanon 24
14-10-2021 | 09:36
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تعليقا على ما جرى من اشتباكات مسلّحة في الطيونة وضواحيها، أعلنت الخارجية المصرية أن "على السلطات اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في إدارة الدولة وحل الأزمة واستعادة الاستقرار. كما دعت "كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس".
 
 
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