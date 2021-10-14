خير ويمق تفقدا الأضرار في المبنى المتصدع في القبة طرابلس

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، المبنى المتصدع في القبة، الذي أدى انهيار إحدى شرفاته الى وفاة الشقيقتين حياة وصباح الزعبي، وجرح اخرى.ورافق خير ويمق في الجولة عضوا المجلس البلدي أحمد البدوي وأحمد حمزة الباشا، وكان في استقبالهم مخاتير وفاعليات القبة.البداية، من المستشفى الحكومي في القبة طرابلس، حيث اطلعوا على وضع الجريحة الصحي، ثم قدموا التعازي بالشقيقتين الزعبي، ثم تفقدوا المبنى المتصدع والمباني المجاورة.وتحدث يمق، مقدما التعازي لذوي الشقيقتين الزعبي ولأهالي القبة، وقال : "كلفنا مهندسي مصلحة الهندسة في البلدية باجراء كشف ميداني على البناء المتصدع وعلى المباني التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، نحن لن نتخلى عن واجباتنا لكن ضمن الإمكانيات والقوانين المرعية الإجراء، البلدية لا يمكنها ترميم المباني المتصدعة على نفقتها، بل ما نقوم به حاليا هو اعداد دراسات هندسية ونرفعها الى مجلس الوزراء والهيئة العليا للاغاثة والوزارات المعنية، لاننا نعرف وضع الناس وامكانياتهم المتواضعة، فهم فقراء أصلا".اضاف: "وعند وجود خطر داهم في اي مبنى يمكن للبلدية ان تتدخل وتجري الترميم وتضع النفقات كدين ممتاز على صاحب البناء، ولا نريد ان نصل الى هذه المرحلة مع الفقراء، وكنا قبل فترة ليست بقصيرة، اجرينا دراسة لمعظم المباني المتصدعة وارسلناها الى رئاسة الحكومة وهيئة الاغاثة العليا والوزارات المعنية، لكن لم يتم التجاوب معنا الى الان، وتدخلت هيئة الإغاثة مرارا الى جانب البلدية لتحقيق مصلحة أهالي طرابلس، ولدينا العشرات من المنازل المتصدعة وعلى الحكومة اتخاذ القرار المناسب حفاظا على ارواح الناس".وختم: "الكل يعلم ان طرابلس محرومة منذ القدم ونحن نحاول جاهدين رفع الصوت عاليا لانتزاع بعض هذه الحقوق، والجميع يعلم اننا قمنا بترميم عشرات المنازل الآيلة للسقوط بدعم من أهلنا في الاغتراب والخيرين في طرابلس، وهنا ندعوهم مجددا لمد يد العون الى اخوانهم، كما أدعو الأهالي الى التعاون والتبليغ عن المخاطر والتصدعات قبل الإنهيار، وادعو الى تشكيل لجان في الأحياء الشعبية للتنسيق بين البلدية والأهالي".من جهته، اللواء خير، قال :"كما سمعتم بلدية طرابلس تقوم بإعداد دراسة هندسية وافية عن واقع المبنى واحتياجاته واحالتها الى مجلس الوزراء، الجهة المخولة بتخصيص الاعتمادات اللازمة لأي عملية تستدعي الانفاق المالي".وأكد "إهتمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمختلف التفاصيل في طرابلس، ونحن من جهتنا سنتابع الأمور كافة كما كنا دائما الى جانب الطرابلسيين وكل اللبنانيين، فالهيئة العليا للاغاثة تعنى باغاثة كل اللبنانيين في مختلف المناطق".بدوره، عضو المجلس احمد الباشا ترحم على الشقيقتين، وأكد حرص البلدية على دعم المناطق الشعبية.ورحب المختار عبد القادر القبوط بأعضاء الوفد، شاكرا لهم" اهتمامهم بالمنطقة"، وطالب بضرورة" تحرك الدولة عبر هيئة الإغاثة العليا او اي جهة رسمية، لمساعدة أهلنا ورفع الخطر الداهم حفاظا على أرواحهم".