لبنان

4 قرارات لوزير التربية... وهذا ما جاء فيها (صور)

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:21
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم 21/م/2021 إلى الوحدات الإدارية والمناطق التربوية في المحافظات حول تطبيق برنامج نظام الإدارة المدرسي SIMS واعتماد الرقم الموحد للتلامذة وتنظيم جداول المتعاقدين شهرياً.
 
وأصدر الحلبي القرار رقم 496/م/2021 حول إجراء امتحانات الإكمال للتلامذة المتغيبين وإدراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020-2021.
 
كذلك، أصدر القرار رقم 500/م/2021 حول تمديد فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2021-2022 وتأجيل بدء التدريس لصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.
 
كما أصدرالحلبي القرار رقم 501/م/2021 حول تقديم حوافز مالية للأساتذة والمدرسينوالموظفين وساءر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2021-2022
 
وجاء في القرارات:
 
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