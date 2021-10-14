4 قرارات لوزير التربية... وهذا ما جاء فيها (صور)

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم 21/م/2021 إلى الوحدات الإدارية والمناطق التربوية في المحافظات حول تطبيق برنامج نظام الإدارة المدرسي SIMS واعتماد الرقم الموحد للتلامذة وتنظيم جداول المتعاقدين شهرياً.

وأصدر الحلبي القرار رقم 496/م/2021 حول إجراء امتحانات الإكمال للتلامذة المتغيبين وإدراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020-2021.

كذلك، أصدر القرار رقم 500/م/2021 حول تمديد فترة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2021-2022 وتأجيل بدء التدريس لصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.

كما أصدرالحلبي القرار رقم 501/م/2021 حول تقديم حوافز مالية للأساتذة والمدرسينوالموظفين وساءر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2021-2022

وجاء في القرارات: