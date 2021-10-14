لبنان

أبي المنى التقى في دار الطائفة شخصيات مهنئة بانتخابه شيخا للعقل

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:41
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استقبل شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز المنتخب الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، يرافقه عضو المجلس البلدي رامي الغاوي، وهنأ عبود أبي المنى بانتخابه، وكانت مناسبة جرى فيها البحث في أمور عامة.

كما استقبل رئيس حزب "السلام اللبناني" المحامي روجيه إده، يرافقه مرحب حمية، وتم البحث في عدد من الأمور والقضايا.

وكذلك، استقبل وفدا من المركز التربوي للبحوث والإنماء برئاسة رئيسه جورج نهرا، ضم المستشارين ورؤساء المكاتب والأقسام والوحدات في المركز.

واستقبل أبي المنى أيضا، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الإعلامي منير الحافي، قائد فوج الإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام أبو هدير، وفدا من اللقاء الشبابي اللبناني - الفلسطيني برئاسة احمد الشاويش، الإعلامية راوية عزام وزوجها الإعلامي نهاد خير.

اجتماع عمل
وكان أبي المنى عقد اجتماع عمل مع شيخ العقل الشيخ نعيم حسن في مكتبه، للتباحث في أمور تخص المشيخة والمجلس المذهبي، قبيل تسلمه مهامه في 4 تشرين الثاني المقبل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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