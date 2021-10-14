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لبنان
فرونتسكا دانت "اللجوء إلى العنف المسلح خارج سلطة الدولة"
Lebanon 24
14-10-2021
|
11:05
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اعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا في بيان، عن "قلقها البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف التي وقعت في أحياء من بيروت اليوم والتي تسببت بعدد من الوفيات والإصابات". ودانت "اللجوء إلى العنف المسلح خارج سلطة الدولة"، وشددت على "ضرورة ضبط النفس والحفاظ على الهدوء وضمان حماية المدنيين".
وفي إشارة إلى "خطورة الانقسام المتزايد في سياق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت"، شددت على "المسؤولية القصوى التي تقع على عاتق قادة لبنان لوضع مصالح البلد أولا في هذا المنعطف الخطير".
وقالت: "إن إخراج لبنان من أزمته الحالية والمضي قدما في الإصلاحات، يتطلب سير العمل الفعال في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
واعتبرت أن "الوقت الآن هو لتقوم جميع الأطراف بدعم استقلالية القضاء بما يصب في مصلحة الشعب."
واعادت التأكيد على "دعم الأمم المتحدة الثابت للبنان وشعبه".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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