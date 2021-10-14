ميقاتي: أعتذر من الأطفال اللبنانيين عمّا حصل اليوم وهمي إنقاذ البلد

في أول حديث له بعد أحداث الطيونة اليوم، سأل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "هل ما جرى اليوم هدفه اسقاط حكومتي؟ تذكّروا أنّ هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام". وأكد ميقاتي أنّ "الحكومة تعمل وموجودة، وشُكِّلت حين وصل البلد الى الحضيض، ووصف الحكومة بالـ"اسفنجة" لتخفيف أثر الارتطام".وقال ميقاتي في مقابلة عبر "فيسبوك النهار": "نحاول تأمين كل شيء من اللحم الحي، والأمور مسهلة لناحية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن". وأعلن أن "الكهرباء ستُصبح من 10 إلى 12 ساعة في اليوم عند رأس السنة، ونعمل على حلّ دائم للكهرباء ونتمنى أن ينال موافقة الأطراف اللبنانيين وتمويله جاهز".وأضاف "نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ"آر. بي.جي"، وشدد على "أننا باقون في الحكومة والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق القضائي جارية".ووقال ميقاتي"نحن سلطة سياسية، وانا ضد ان تتدخل السلطة السياسية في القضاء". ودعا "الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه". وتابع: "لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه، وبحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة، هناك مخرج لكن نحتاج وقتاً". ولفت إلى أنّ "للنواب والوزراء محكمة خاصة، وحين تختلف محكمتان هناك طرف قضائي ثالث يجب أن يبت بالأمر".وتابع: "بلغني ان القاضي البيطار بصدد اصدار القرار الظني قبل رأس السنة، وانا لا اسمح لنفسي التواصل مع القاضي البيطار ".وعن استحقاق الانتخابات النيابية، أكد "التزامه باجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية، رغم أن ما حصل اليوم غير مشجع، ومحزن".ولفت ميقاتي إلى أن "لبنان همزة وصل بين الجميع ومساعدة وزير الخارجية الاميركية لم تذكر أي موضوع متعلّق بإيران خلال إجتماعها اليوم".وشدد على أن "الجيش حامي الوطن وهذه حقيقة"، وقال: "أنا مطمئن جداً على الوضع الامني". وأضاف: " أستطيع أن أقول وفق آخر إتصالاتي مع الجيش أنني مطمئن وحصلت حادثة بسيطة في كفرشيما وتمّ حلها".وختم برسالة وجهها إلى اللبنانيين، قائلا: "أعتذر من الأطفال اللبنانيين عمّا حصل اليوم"، مضيفاً: "تأكّدوا أنّ ابتسامتي اصطناعيةّ لأن همّي إنقاذ البلد وأنا خجول اليوم من الوضع المأسويّ الذي وصلنا إليه".