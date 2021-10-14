لبنان

بزي: ما جرى يهدد السلم الأمني ولعدم تسييس التحقيق بملف انفجار المرفأ

Lebanon 24
14-10-2021 | 11:42
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اعتبر النائب علي بزي في حديث تلفزيوني، أن "ما جرى يهدد السلم الأمني ومن شأنه أن يفضح زيف الفريق الذي أطلق النار"، مشيراً إلى أن "القنص مباشرة على الرؤوس بهدف القتل يهدف إلى جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه"، وقال: "هناك أطراف عديدة مستفيدة من أخذ البلد إلى المجهول".

وختم: "المسؤولية تقع على الأجهزة القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات ما جرى، فالمطلوب عدم تسييس التحقيق في ملف انفجار المرفأ وعدم الاستنسابية والانتقائية".

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