سفير بريطانيا في لبنان يعلّق على أحداث الطيونة.. هذا ما قاله

غرد السفير البريطاني إيان كولارد حول أحداث اليوم عبر "تويتر" قائلاً: "أحداث مقلقة في بيروت اليوم. ومقلق رؤية التأثير على الأطفال والعائلات.المواجهات العنيفة لا تصب في مصلحة لبنان. ادعو إلى ضبط النفس من قبل جميع الجهات".