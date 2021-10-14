لبنان

سفير بريطانيا في لبنان يعلّق على أحداث الطيونة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
14-10-2021 | 11:58
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غرد السفير البريطاني إيان كولارد حول أحداث اليوم عبر "تويتر" قائلاً: "أحداث مقلقة في بيروت اليوم. ومقلق رؤية التأثير على الأطفال والعائلات.المواجهات العنيفة لا تصب في مصلحة لبنان. ادعو إلى ضبط النفس من قبل جميع الجهات".
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