لبنان

حداداً على أرواح شهداء أحداث الطيونة.. مذكرة بالإقفال العام يوم غدٍ الجمعة

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:08
A-
A+
Doc-P-875116-637698355694694818.jpg
Doc-P-875116-637698355694694818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة الآتية: "يُعلن يوم غد الجمعة الواقع فيه 15/10/2021 يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث اليوم، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".
 
 
مواضيع ذات صلة
من انفجار المرفأ إلى رصاص الطيونة... حكاية 14 شهرًا "عاصفة" في لبنان
lebanon 24
15/10/2021 00:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير بريطانيا في لبنان يعلّق على أحداث الطيونة.. هذا ما قاله
lebanon 24
15/10/2021 00:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بعد أحداث الطيونة: "أطلب اللجوء فوراً الى أقرب جنينة حيوانات" (صور)
lebanon 24
15/10/2021 00:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المتحدثة باسم البيت الأبيض: ندعم والمجتمع الدوليّ تحقيقات ⁧‫المرفأ‬⁩ ونحضّ السلطات اللبنانية على إتمام تحقيق سريع وشفّاف
lebanon 24
15/10/2021 00:45:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الطيونة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-10-14
11:23 | 2021-10-14
11:54 | 2021-10-14
17:39 | 2021-10-14
17:32 | 2021-10-14
17:09 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website