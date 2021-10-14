حداداً على أرواح شهداء أحداث الطيونة.. مذكرة بالإقفال العام يوم غدٍ الجمعة

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المذكرة الآتية: "يُعلن يوم غد الجمعة الواقع فيه 15/10/2021 يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث اليوم، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".