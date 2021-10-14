لبنان

الجيش يصدر بياناً جديداً بشأن أحداث الطيونة.. هذه تفاصيلُه

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:31
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 14/10/2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة - بدارو، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وعلى الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة.

كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين من بينهم سوري.

بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وأجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات".
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