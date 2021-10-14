لبنان

كلامٌ هام من وزير الاتصالات عن الانترنت في لبنان.. إليكم الجديد

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:34
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أكد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم أن "موضوع انقطاع شامل ودائم للاتصالات والانترنت في البلد غير وارد اطلاقا، وأن ما يحصل من مشاكل في الشبكة يمكن تجاوزها".

واعلن امام وفد من تجمع رجال ونساء الاعمال اللبنانيين برئاسة نيكولا بوخاطر نقل اليه هواجسه، انه "لا يرى في الافق ازمة اتصالات، بل انقطاع جزئي للخدمة"، لافتا الى انها "مشاكل غير مستعصية، اذ ان أي عطل يطرأ على الشبكة يعمل على إصلاحه فورا".

وطمأن القرم الى ان "وضع القطاع جيّد ولا يزال اليوم يحافظ نسبيا على المستوى المطلوب من حيث التغطية والخدمة مقارنة مع باقي القطاعات".

وقال: "صحيح ان الازمة التي يمر بها لبنان طرقت باب مختلف القطاعات، لكن لا داعي للقلق والخوف من ازمة اتصالات او انترنت، فالوزارة تعمل بكل مسؤولية لتأمين استمرارية القطاع واعادته الى مكانته قبل الازمة".

واكد القرم اننا "محافظون على الخدمة وعلى التغطية، ومحافظون على أداء شبكتي الخليوي والثابت، ومؤتمنون على خدمة المواطنين التي تبقى في سلم اولويات الوزارة".
 
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