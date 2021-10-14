جنبلاط يتصل ببري ويستعرض معه آخر الأحداث.. هذا ما أكد عليه

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



"أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، عرض معه التطورات الأخيرة وخطورتها، وكان تأكيد من جنبلاط على حكمة الرئيس بري ودوره الجامع، وعلى مسؤوليته الوطنية التي تحلّى بها في أقسى الظروف، وكان على الدوام رجل الحوار فوق كل الاعتبارات".