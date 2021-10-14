إلى كل الذين يتساءلون عن إقفال المؤسسات التعليمية غدًا.. اقرأوا هذا الخبر

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، أنه استنادا إلى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء القاضية بالإقفال العام غدا الجمعة الواقع فيه 15تشرين الأول الحالي حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحوادث التي وقعت اليوم، تقفل المدارس والمهنيات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الجمعة.