لبنان

إلى كل الذين يتساءلون عن إقفال المؤسسات التعليمية غدًا.. اقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
14-10-2021 | 13:28
A-
A+
Doc-P-875151-637698405049742092.jpg
Doc-P-875151-637698405049742092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، أنه استنادا إلى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء القاضية بالإقفال العام غدا الجمعة الواقع فيه 15تشرين الأول الحالي حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحوادث التي وقعت اليوم، تقفل المدارس والمهنيات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الجمعة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-10-14
11:23 | 2021-10-14
11:54 | 2021-10-14
17:39 | 2021-10-14
17:32 | 2021-10-14
17:09 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website