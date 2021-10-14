لبنان

بسبب الظروف الأمنية الراهنة.. طليس يؤجل المؤتمر الصحفي المقرر غداً

Lebanon 24
14-10-2021 | 13:43
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أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان السيد بسام طليس عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا" عقده يوم غد الجمعة في مقر الاتحاد العمالي العام إلى موعد آخر يحدد في حينه، وذلك بسبب الظروف الأمنية الراهنة وبناء" على المذكرة الصادرة عن دولة رئيس  مجلس الوزراء بإعلان يوم غد يوم حداد واحتراما" لأرواح الشهداء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة احداث اليوم.
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