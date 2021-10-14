لبنان

اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد

Lebanon 24
14-10-2021 | 14:19
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه قرارا حدّدت فيه سعر مبيع قارورة الغاز بـ220200 ل.ل.
 
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غاز

قارورة

وزارة الطاقة والمياه

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