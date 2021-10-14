وزير البيئة: 3 مسلمات واضحة

٣ مسلمات واضحة وضوح الشمس
١-كشف حقيقة جريمة المرفأ وتحقيق العدالة لاهالي الضحايا، هذا موقف أخلاقي قبل اي شيء
٢-عدم التدخل في التحقيق واحترام كامل لمبدأ الفصل بين السلطات والتزام الدستور وعمل المؤسسات
٣-المحافظة على السلم الأهلي ووقف العنف المسلح
هذا ما قلته وسأردده في كل مجلس
— Nasser Yassin (@nasseryassin) October 14, 2021
٣ مسلمات واضحة وضوح الشمس
١-كشف حقيقة جريمة المرفأ وتحقيق العدالة لاهالي الضحايا، هذا موقف أخلاقي قبل اي شيء
٢-عدم التدخل في التحقيق واحترام كامل لمبدأ الفصل بين السلطات والتزام الدستور وعمل المؤسسات
٣-المحافظة على السلم الأهلي ووقف العنف المسلح
هذا ما قلته وسأردده في كل مجلس