لبنان

وزير البيئة: 3 مسلمات واضحة

Lebanon 24
14-10-2021 | 14:57
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غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على "تويتر":
"3 مسلمات واضحة وضوح الشمس: 1- كشف حقيقة جريمة المرفأ وتحقيق العدالة لاهالي الضحايا، هذا موقف أخلاقي قبل اي شيء. 2- عدم التدخل في التحقيق واحترام كامل لمبدأ الفصل بين السلطات والتزام الدستور وعمل المؤسسات. 3- المحافظة على السلم الأهلي ووقف العنف المسلح".

واضاف: "هذا ما قلته وسأردده في كل مجلس".
 
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