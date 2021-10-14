وزير البيئة: 3 مسلمات واضحة

غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على "تويتر":

"3 مسلمات واضحة وضوح الشمس: 1- كشف حقيقة جريمة المرفأ وتحقيق العدالة لاهالي الضحايا، هذا موقف أخلاقي قبل اي شيء. 2- عدم التدخل في التحقيق واحترام كامل لمبدأ الفصل بين السلطات والتزام الدستور وعمل المؤسسات. 3- المحافظة على السلم الأهلي ووقف العنف المسلح".واضاف: "هذا ما قلته وسأردده في كل مجلس".