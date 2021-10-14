لبنان

إشكال في بعلبك واصابة امرأة في هذا المكان

Lebanon 24
14-10-2021 | 15:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إشكال وقع بين آل الذكرى وآل المصري قرب بنك الجمال في بعلبك تخلله إطلاق نار، أصيبت على إثره امراة بكتفها.
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إشكال

بعلبك

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