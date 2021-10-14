لبنان

نقابة المهندسين تقفل أبوابها الجمعة حداداً

Lebanon 24
14-10-2021 | 16:15
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أعلنت "نقابة المهندسين" إقفال أبوابها غدا حدادا على أرواح الضحايا واستنكارا لترهيب المواطنين الآمنين وتعريض حياتهم للخطر باستخدام السلاح والتعدي على الممتلكات ما يهدد السلم الأهلي ويهدد وجود لبنان. ودعت النقابة القوى الأمنية وبخاصة الجيش اللبناني إلى حماية اللبنانيين والتصدي للمسلحين تطبيقا للقوانين فالمؤسسات الدستورية وحدها تحمي البلد وتطبق مبدأ فصل السلطات يحمي القضاء من أجل تحقيق العدالة في جريمة تفجير مرفإ بيروت".
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